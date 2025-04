Di Francesco scherza su Pohjanpalo: «Che torni più spesso a vederci!»

l Venezia ha conquistato una vittoria pesantissima contro il Monza, in una partita molto tirata e piena di tensione fino all’ultimo minuto. In sala stampa, come racconta Il Gazzettino, Eusebio Di Francesco ha voluto scherzare sulla presenza a bordo campo di Joel Pohjanpalo, ex capitano lagunare adesso al Palermo, ieri presente al “Penzo” con la famiglia per sostenere i suoi ex compagni.

«Sapevo che sarebbe venuto – ha raccontato Di Francesco –. Mio figlio me l’aveva detto. Si vede che avrà stimolato l’altro attaccante, che l’ha sostituito, a fare gol. Che torni più spesso!», ha detto con un sorriso l’allenatore, riferendosi alla rete decisiva di Daniel Fila. «Fa piacere averlo rivisto, è un ragazzo splendido – ha aggiunto Di Francesco –. Poi nella vita un allenatore non può incidere su certe scelte o situazioni, ma umanamente è sempre bello rivedere ragazzi come lui».

Un commento che testimonia il forte legame che Pohjanpalo ha lasciato a Venezia, e quanto ancora oggi il suo affetto sia ricambiato da tutto l’ambiente arancioneroverde.