Dazn, UFFICIALE: PIF acquista una quota di minoranza

Il fondo sovrano saudita PIF ha ufficialmente acquisito una partecipazione di minoranza in DAZN attraverso la sua controllata SURJ Sports Investments. L’obiettivo dell’investimento è favorire l’espansione globale della piattaforma di streaming, con un’attenzione particolare al mercato del Medio Oriente. Sebbene la percentuale esatta non sia stata rivelata, in passato si era parlato di una possibile acquisizione del 10% per un valore di circa un miliardo di dollari.

In un comunicato ufficiale, si sottolinea la sinergia tra le due realtà: «SURJ Sports Investment (SURJ), società di riferimento nel settore degli investimenti sportivi, ha acquisito una quota di minoranza in DAZN, leader mondiale dell’intrattenimento sportivo. Questa partnership nasce da una visione condivisa: valorizzare lo sport e renderlo accessibile su scala globale, offrendo eventi di rilevanza internazionale».