Dalla Francia: Appuah verso un nuovo prestito al Valenciennes

Arrivano conferme dalla Francia sul futuro di Stredair Appuah. L’esterno offensivo del Palermo, classe 2004, sarebbe infatti vicino a un nuovo prestito al Valenciennes, club di Ligue 2 dove ha già militato nella seconda parte della scorsa stagione.

Il giocatore francese ha ben figurato con i biancorossi, collezionando prestazioni convincenti che avrebbero spinto il club a richiederlo nuovamente a titolo temporaneo. Un’opzione che il Palermo sembra valutare positivamente per favorirne la continuità e la crescita.

Appuah, arrivato in rosanero nel gennaio 2023, non ha ancora trovato spazio stabile nella rosa siciliana e potrebbe dunque tornare in patria per una nuova esperienza in prestito.