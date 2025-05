Dal campo alla scrivania: Verratti “compra” il suo Pescara

Marco Verratti si prepara a riabbracciare il Pescara, ma questa volta da dirigente. Il centrocampista ex PSG è pronto ad acquistare il 40% delle quote del club abruzzese per un valore di 1,5 milioni di euro. L’operazione è in fase avanzata: è stato già firmato un preliminare con il presidente Daniele Sebastiani, e tra circa un mese arriveranno le firme ufficiali davanti al notaio.

A 32 anni, Verratti potrebbe presto lasciare l’Al Arabi per tornare in Europa e seguire più da vicino la sua squadra del cuore, dove tutto è iniziato. Un ritorno a casa, questa volta da “patron”.