Padova, Liguori saluta: niente rinnovo, sarà svincolato a giugno

Il Padova si prepara a voltare pagina. Tra le prime mosse in vista del mercato estivo c’è una separazione ormai certa: quella con Michael Liguori. L’attaccante esterno classe 1999 non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e lascerà il club a parametro zero.

A riportarlo è Trivenetogoal.it, secondo cui l’ala destra – tra i protagonisti delle ultime stagioni – ha già ricevuto il saluto affettuoso della tifoseria, con il profilo X “Photo Curva” a dedicargli un tributo simbolico.

Con la maglia biancoscudata, Liguori ha collezionato 104 presenze in campionato, mettendo a referto 29 reti e 20 assist, numeri che certificano il suo impatto concreto sul fronte offensivo.

La dirigenza padovana è già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza, consapevole di dover rimpiazzare un tassello importante dello scacchiere offensivo. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi erediterà il suo ruolo sulla fascia.