Sampdoria: operazione riuscita per Altare

La Sampdoria ha comunicato ufficialmente l’esito dell’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il difensore Giorgio Altare. Nella giornata di ieri, il giocatore è stato operato presso l’Humanitas Medical Care di Rozzano (Milano) per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

L’operazione, eseguita con successo dall’équipe del professor Piero Volpi, è perfettamente riuscita. Altare è stato dimesso questa mattina e nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo.

Il club non ha specificato i tempi di recupero, ma si presume uno stop di diversi mesi, come da prassi per questo tipo di infortunio.