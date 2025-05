Catanzaro, Caserta alla vigilia dello Spezia: «Sono favoriti, ma dovranno dimostrarlo. Noi con cuore, testa e anima»

Alla vigilia della semifinale d’andata dei playoff contro lo Spezia, il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa, lanciando la sfida alla formazione ligure.

«La classifica dice che lo Spezia è favorito, ma sarà il rettangolo verde a dare le risposte – ha dichiarato Caserta –. Meglio dello Spezia hanno fatto solo due squadre. Sono sicuramente forti, ma ora devono dimostrarlo. Sarà una partita difficile e affascinante, non vediamo l’ora di giocarla. I ragazzi sono felicissimi, c’è grande entusiasmo».

«Serve qualcosa in più: andare oltre i nostri limiti»

Caserta ha commentato anche le parole del collega D’Angelo:

«Ha ragione quando dice che le squadre in corsa hanno meritato. Noi però, rispetto agli altri, partivamo con obiettivi diversi e dovremo metterci qualcosa in più: cuore, testa e anima. Solo così si può battere una corazzata come lo Spezia».

«Non sarà decisiva, ma conterà tanto»

Sul piano tattico e fisico, Caserta è consapevole delle difficoltà:

«La sfida non sarà già decisiva, ma influenzerà molto. Dobbiamo partire bene. Loro sono più riposati, ma magari mancheranno di ritmo partita. L’assenza di Esposito? È importante, ma hanno ricambi all’altezza. È uno dei migliori centrocampisti del campionato».

Situazione infortunati: out Compagnon, da valutare Situm

Infine, un aggiornamento sugli indisponibili:

«Non ci sarà Compagnon, mentre valuteremo oggi Situm. Gli altri dovrebbero essere disponibili, ma deciderò in base a chi ha recuperato meglio. Se ci sarà da fare qualche cambio, non esiterò: tutti hanno risposto sempre bene durante l’anno».