Modena, tra i candidati per la panchina spunta Dionisi: idea concreta per la prossima stagione

Il Modena continua la fase di valutazione per la scelta del nuovo allenatore, una decisione cruciale che segnerà l’avvio della prossima stagione. La società canarina, consapevole dell’importanza del momento, sta ponderando ogni opzione con grande attenzione.

Secondo quanto riportato dal sito modenese Parlandodisport.it, tra i profili valutati ci sarebbe anche quello di Alessio Dionisi, tecnico attualmente sotto contratto con il Palermo ma destinato a lasciare il club rosanero dopo l’eliminazione al primo turno dei playoff.

L’ex allenatore del Sassuolo, nonostante un contratto in scadenza nel 2026, non resterà alla guida del Palermo. Come riporta la testata, Dionisi non avrebbe intenzione di dimettersi, motivo per cui si prospetta un esonero o una trattativa per la risoluzione consensuale. Il suo nome piace alla dirigenza del Modena, che lo considera un profilo interessante per avviare un nuovo progetto tecnico.