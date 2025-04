Da Frosinone: Di Chiara finito ai margini del progetto Bianco

Arrivato a Frosinone a febbraio, Gianluca Di Chiara è già finito ai margini del progetto. Il tecnico Paolo Bianco ha deciso di non convocare l’ex terzino del Parma nelle ultime uscite ed è orientato sempre di più a escluderlo in questo rush finale di stagione, in cui i ciociari si giocheranno la salvezza. Come riportato da Calciofrosinone.it, l’esclusione del calciatore è dunque legata a motivi tecnici e non dovrebbe avere a che fare con alcun tipo di problema fisico. Per cui, molto probabilmente, Di Chiara è pronto a salutare i gialloblù durante la finestra di calciomercato estiva.

Continue Reading