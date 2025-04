Il Giorno: “Anche Dionisi nel mirino del Monza per la prossima stagione”

Solo la matematica separa il Monza dalla Serie B. I brianzoli, infatti, sono lontani dalla zona salvezza e la retrocessione in cadetteria si avvicina sempre di più. L’amministratore delegato, Adriano Galliani, sta già pensando alla prossima stagione, e l’intenzione del dirigente biancorosso è di affidare la guida tecnica ad un nuovo allenatore, che prenderebbe quindi il posto di Alessandro Nesta.

Secondo quanto riportato da “Il Giorno”, oltre ad Andrea Pirlo, Alberto Gilardino e Fabio Pecchia, nel mirino del Monza ci sarebbe anche Alessio Dionisi: attualmente in forza al Palermo, la sua permanenza in Sicilia è legata all’eventuale promozione in Serie A. Motivo per il quale, l’ex Sassuolo potrebbe rilanciarsi col club lombardo qualora non dovesse far compiere il salto di categoria ai rosanero.