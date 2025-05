Criscitiello: «Come fa la Sampdoria con quei debiti a fare la Serie C?»

Si è conclusa la regular season del campionato di Serie B che, tra gli altri verdetti, vedrà la Sampdoria ripartire dalla Serie C nella prossima stagione. Proprio su questo tema, si è espresso Michele Criscitiello che, durante la trasmissione di Sportitalia, ha parlato della situazione dei blucerchiati:

«La Sampdoria rischia il fallimento. Molti addetti ai lavori mi fanno notare che avevano pesanti debiti prima in A e poi in B, la C con tutti quegli arretrati e con quel monte ingaggi come la fai? Se Marani dice che bisogna avere i requisiti etc, siamo al test del DNA per lui e Gravina. Se fanno iscrivere la Samp è un liberi tutti, perché la situazione del club la conosciamo».