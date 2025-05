Juve Stabia–Palermo, ecco tutte le quote dei bookmaker: equilibrio assoluto tra le due squadre

L’attesa per Juve Stabia–Palermo, sfida valida per il primo turno dei playoff di Serie B, è altissima anche tra gli scommettitori. Secondo i principali bookmaker, la gara si preannuncia equilibrata, con lievi variazioni nelle quote proposte per l’esito finale.

Ecco nel dettaglio le quote 1X2 offerte dalle piattaforme di scommesse più importanti:

Quote per la vittoria della Juve Stabia (1):

Bet365: 2.35

SNAI: 2.50

Betfair: 2.40

AdmiralBet: 2.40

Betfair Exchange: 2.47

Lottomatica: 2.45

NetBet: 2.50

888sport: 2.65 (quota più alta)

LeoVegas: 2.60

Quote per il pareggio (X):

Bet365: 3.25 (quota più alta)

SNAI: 3.10

Betfair: 3.00

AdmiralBet: 3.05

Betfair Exchange: 3.15 (seconda quota più alta)

Lottomatica: 3.05

NetBet: 3.10

888sport: 3.10

LeoVegas: 3.05

Quote per la vittoria del Palermo (2):

Bet365: 3.10

SNAI: 3.00

Betfair: 3.00

AdmiralBet: 2.95

Betfair Exchange: 3.01

Lottomatica: 2.95

NetBet: 2.95

888sport: 2.80

LeoVegas: 2.75

Il segno “1” (vittoria Juve Stabia) si attesta in media tra 2.35 e 2.65, con 888sport che offre la quota più alta (2.65), seguita da LeoVegas (2.60) e SNAI/NetBet (2.50).

Per il pareggio, la quota migliore arriva da Bet365 (3.25), mentre gli altri operatori restano vicini al 3.10.

Sul fronte Palermo, la quota per il colpaccio in trasferta oscilla tra 2.75 e 3.10, con Bet365 che premia maggiormente i tifosi rosanero (3.10), seguita da Betfair Exchange (3.01).