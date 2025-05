Bari, c’è l’ingresso di un socio statunitense? Probabile acquisto del 30%

Bari, vicina la svolta societaria? Dopo l’indiscrezione lanciata da Pianetabari.com nella giornata di ieri, arrivano conferme circa il possibile ingresso in società di un investitore statunitense.

La Gazzetta del Mezzogiorno ha confermato che negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti con un facoltoso imprenditore americano che entrerebbe a tappe per poi subentrare totalmente ai De Laurentiis in un futuro prossimo. Il neo socio dovrebbe entrare con il 30% delle quote investendo inizialmente circa 20 milioni di euro.