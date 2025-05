AEK, occhi su Nikolaou del Palermo: primo sondaggio per il centrale greco

L’AEK Atene è alla ricerca di rinforzi con «colore» greco in vista della prossima stagione, e tra i nomi monitorati dalla dirigenza giallonera spunta anche quello di Dimitris Nikolaou, attualmente in forza al Palermo. A riportarlo è il portale greco ole.gr, che cita fonti italiane.

Il difensore centrale, 26 anni, cresciuto nell’Olympiacos, ha disputato una stagione positiva in Serie B, collezionando 30 presenze da titolare e contribuendo al percorso della formazione rosanero, che è ancora in corsa per la promozione in Serie A tramite i playoff.

L’AEK, che attualmente dispone di un numero limitato di giocatori ellenici nel proprio organico, starebbe valutando profili per rafforzare il “nucleo nazionale” della rosa, e la candidatura di Nikolaou rappresenta una delle opzioni più concrete. Secondo quanto riferito da ole.gr, ci sarebbe già stato un primo approccio esplorativo da parte del club greco.

Va però sottolineato che Nikolaou è legato al Palermo da un contratto fino al 2028, motivo per cui un eventuale trasferimento comporterebbe una trattativa complessa, ancor più nel caso in cui i siciliani riuscissero a centrare il salto in Serie A.