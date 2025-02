Cremonese, UFFICIALE: dal Frosinone ecco Gelli

La Cremonese accoglie Gelli dal Frosinone. Il comunicato del club:

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dalla società Frosinone Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Francesco Gelli.

Nato il 15 ottobre 1996 a Livorno, Gelli cresce calcisticamente nel settore giovanile degli amaranto per poi passare al Tuttocuoio, con cui esordisce in Serie C a soli 17 anni, nel 2014: al termine della stagione saranno 12 le presenze tra campionato e Coppa. Dopo una parentesi con la maglia del Valdinievole Montecatini (con cui raggiunge la finale playoff di Serie D), torna in neroverde e registra 28 presenze in Lega Pro nel 2016-17. In estate si trasferisce all’Albinoleffe, con cui raccoglie 11 gol e 23 assist in 169 partite giocate nel corso di cinque anni e mezzo: nel gennaio del 2023 passa al Frosinone e contribuisce alla vittoria della Serie B dei gialloblù giocando 10 partite, mentre la stagione successiva fa il suo esordio in Serie A scendendo in campo in 27 occasioni e mostrando grande duttilità e abnegazione. Nella prima parte del 2024-25, sempre con i Ciociari, ha registrato 18 presenze e 1 assist.

Benvenuto in grigiorosso, Francesco!”.