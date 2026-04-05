Serie A, Cremonese-Bologna 1-2: Rowe decisivo, Bonazzoli non basta. La classifica aggiornata
CREMONA – Il Bologna apre la 31ª giornata di Serie A con una vittoria sofferta ma pesantissima. Allo Zini finisce 1-2 contro la Cremonese: decisivi Joao Mario e Rowe, mentre nel finale Bonazzoli accorcia su rigore rendendo più acceso il finale.
Partenza subito favorevole ai rossoblù: al 3’ Joao Mario sblocca la gara con una conclusione splendida dal limite. Il Bologna prende fiducia e continua a spingere, trovando il raddoppio al 16’ con Rowe, bravo a inserirsi e a battere Audero dopo l’assist di Miranda.
La Cremonese fatica a reagire nella prima parte di gara, ma nella ripresa cambia atteggiamento e alza il baricentro. Il Bologna gestisce il possesso e sfiora più volte il tris, ma non chiude la partita.
Nel finale arriva l’episodio che riaccende il match: calcio di rigore per i grigiorossi e Bonazzoli non sbaglia, piazzando un tiro perfetto all’incrocio dei pali alla destra di Ravaglia. Gol imprendibile e partita riaperta.
Gli ultimi minuti sono di pressione della Cremonese, ma il Bologna resiste e porta a casa tre punti fondamentali per la corsa europea, salendo a quota 45. Resta invece delicata la situazione dei padroni di casa, ancora coinvolti nella lotta salvezza.
La classifica aggiornata di Serie A (dopo Cremonese-Bologna)
Inter – 69
Milan – 63
Napoli – 62
Como – 57
Juventus – 54
Roma – 54
Atalanta – 50
Bologna – 45
Lazio – 44
Sassuolo – 42
Udinese – 39
Parma – 35
Genoa – 33
Torino – 33
Fiorentina – 32
Cagliari – 30
Cremonese – 27
Lecce – 27
Pisa – 18
Verona – 18