Palermo-Avellino, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Ballardini
Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Avellino, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 19:30 allo stadio “Renzo Barbera”.
Inzaghi conferma il suo 3-4-2-1 senza sorprese, puntando sulla continuità e sull’asse Pohjanpalo-Le Douaron-Palumbo. Dall’altra parte Ballardini risponde con il 4-3-1-2, affidandosi alla coppia Biasci-Patierno supportata da Palumbo sulla trequarti.
Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani (C), Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
A disposizione:
Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani
Allenatore: Inzaghi
Avellino (4-3-1-2)
Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno (C).
A disposizione:
Iannarilli, Missori, Tutino, Pandolfi, Russo, Kumi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne
Allenatore: Ballardini
Arbitro e ufficiali
Arbitro: Crezzini (Siena)
Assistenti: Giuggioli, Scarpa
Quarto ufficiale: Dorillo
VAR: Mazzoleni
AVAR: Prenna