Palermo-Avellino, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Ballardini

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Palermo Entella 3-0 (101) ceccaroni pierozzi

Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Avellino, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 19:30 allo stadio “Renzo Barbera”.

Inzaghi conferma il suo 3-4-2-1 senza sorprese, puntando sulla continuità e sull’asse Pohjanpalo-Le Douaron-Palumbo. Dall’altra parte Ballardini risponde con il 4-3-1-2, affidandosi alla coppia Biasci-Patierno supportata da Palumbo sulla trequarti.


Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani (C), Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

A disposizione:
Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani

Allenatore: Inzaghi

Avellino (4-3-1-2)

Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno (C).

A disposizione:
Iannarilli, Missori, Tutino, Pandolfi, Russo, Kumi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne

Allenatore: Ballardini

Arbitro e ufficiali

Arbitro: Crezzini (Siena)
Assistenti: Giuggioli, Scarpa
Quarto ufficiale: Dorillo
VAR: Mazzoleni
AVAR: Prenna

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