Palermo, notte perfetta: Palumbo e Ranocchia stendono l’Avellino

Il Palermo risponde presente e lo fa nel modo migliore. Al “Renzo Barbera” i rosanero superano l’Avellino per 2-0 e conquistano tre punti fondamentali nella corsa alla promozione diretta, replicando al successo del Frosinone e mantenendo vivo il sogno Serie A.

La squadra di Inzaghi parte subito forte, con un atteggiamento aggressivo e propositivo. Il vantaggio arriva al 12’: contropiede perfetto dei rosanero, Palumbo decide di mettersi in proprio invece di servire Pohjanpalo, entra in area e con un preciso tiro a giro batte Daffara. È l’episodio che indirizza la gara.





Il primo tempo si chiude con un altro momento chiave: al 41’ l’Avellino resta in dieci uomini per l’espulsione di Izzo, autore di un brutto fallo su Pierozzi. Una situazione che complica ulteriormente la gara per gli uomini di Ballardini.

Nella ripresa, gli ospiti provano a reagire ma senza creare veri pericoli. Il Palermo gestisce con ordine, guidato dalla solidità difensiva di Bani e compagni. Al 57’ arriva però una tegola per Inzaghi: Joronen è costretto ad uscire per infortunio, al suo posto entra Gomis.

I rosanero continuano a spingere e trovano anche un gol con Le Douaron, annullato però per fuorigioco. Il raddoppio arriva comunque all’82’: Pohjanpalo serve un filtrante perfetto per Ranocchia che non sbaglia e fa esplodere il Barbera.

Nel finale i ritmi calano, con il Palermo che controlla senza rischi e porta a casa una vittoria meritata. Il triplice fischio sancisce un successo pesantissimo, che permette ai rosanero di restare pienamente in corsa.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: venerdì ci sarà lo scontro diretto contro il Frosinone, avanti di quattro punti e appaiato al Venezia in vetta. Una sfida che può cambiare il destino della stagione.

Il tabellino

PALERMO (3-4-2-1): Joronen (56’ Gomis); Peda, Bani (84’ Magnani), Ceccaroni; Pierozzi (46’ Gyasi), Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

A disposizione: Di Bartolo, Gomes, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli.

Allenatore: Inzaghi

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero (32’ Le Borgne), Besaggio (46’ Enrici); Palumbo; Biasci (64’ Insigne), Patierno (46’ Russo).

A disposizione: Iannarilli, Missori, Tutino, Pandolfi, Kumi, Armellino, Fontanarosa, Milani.

Allenatore: Ballardini

Arbitro: Crezzini (Siena)

Marcatori: 12’ Palumbo, 82’ Ranocchia

Note: ammoniti Pierozzi, Simic, Gyasi. Espulso Izzo al 41’.