Serie B, Frosinone batte Padova 2-0: aggancio in vetta e corsa promozione apertissima. La classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
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Il Frosinone risponde presente e si prende la vetta della Serie B. I ciociari superano il Padova per 2-0 al termine di una gara dominata a tratti e decisa nel primo tempo dalle reti di Raimondo e Gelli, agganciando il Venezia a quota 68 punti.

La squadra di Alvini parte forte e costruisce diverse occasioni già nei primi minuti, sfiorando il vantaggio con Raimondo e Gelli. Il Padova prova a rispondere con Lasagna, ma è il Frosinone a trovare il gol al 25’: clamoroso errore difensivo biancoscudato, con un retropassaggio mal gestito che favorisce Raimondo, abile a pressare e a trovare la deviazione vincente.


Pochi minuti dopo arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Monterisi prolunga e Gelli, sotto porta, non sbaglia. Il Frosinone sfiora anche il tris prima dell’intervallo, con Kvernadze fermato dalla traversa dopo un grande intervento di Sorrentino.

Nella ripresa il copione non cambia: i padroni di casa gestiscono il vantaggio e continuano a creare pericoli, mentre il Padova prova a riaprirla senza però trovare concretezza. Occasioni per Ghedjemis e ancora Gelli, mentre dall’altra parte Lasagna impegna Palmisani. Nel finale Zilli ha anche la chance per il terzo gol, ma spreca dopo una lunga progressione.

Tre punti pesanti per il Frosinone, che conferma il suo momento positivo e allunga la serie utile, rilanciando con forza le proprie ambizioni di promozione diretta.

Marcatori: 25’ Raimondo, 29’ Gelli

Classifica aggiornata Serie B:

Venezia 68
Frosinone 68
Monza 65
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 43
Carrarese 39
Avellino 39
Südtirol 38
Empoli 36
Mantova 34
Sampdoria 34
Padova 34
Entella 34
Bari 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29

La vetta ora è condivisa tra Venezia e Frosinone, con il Monza che resta in scia. Il Palermo osserva a distanza, mentre la bagarre playoff e salvezza resta apertissima.

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