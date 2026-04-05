Palermo-Avellino, serata speciale al Barbera: presente anche il Presidente Mattarella
Atmosfera delle grandi occasioni al Renzo Barbera per Palermo-Avellino, gara valida per la 33ª giornata di Serie B e fondamentale per la corsa dei rosanero nelle zone alte della classifica. Sugli spalti, oltre al consueto calore del pubblico, anche una presenza istituzionale di assoluto rilievo.
Allo stadio, infatti, è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto con grande rispetto e attenzione dai presenti. Un momento significativo per la città di Palermo, che vede il Capo dello Stato assistere dal vivo a una sfida delicata per il cammino della squadra rosanero.
La partita tra Palermo e Avellino rappresenta uno snodo importante del campionato, con i padroni di casa chiamati a conquistare punti preziosi per restare in scia alla zona promozione diretta. Il clima sugli spalti è quello delle grandi serate, reso ancora più speciale dalla presenza di Mattarella, simbolo di un legame profondo con il territorio.
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