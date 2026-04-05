Palermo-Avellino, lunghe code ai tornelli: disagi all’ingresso 13 a pochi minuti dal via

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
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Tensione e disagi all’esterno del Renzo Barbera a pochi minuti dall’inizio di Palermo-Avellino. Numerosi tifosi rosanero sono rimasti in coda ai tornelli, con file particolarmente lunghe che hanno rallentato l’accesso allo stadio.

La situazione più critica si è registrata all’ingresso 13, dove uno dei due tornelli è andato fuori uso, creando difficoltà nell’afflusso del pubblico. Il malfunzionamento ha inevitabilmente causato rallentamenti e disagi per i tifosi in attesa, molti dei quali hanno rischiato di non entrare in tempo per il fischio d’inizio.


Un problema organizzativo non di poco conto in una serata molto partecipata, con il Barbera pronto ad accogliere un grande numero di spettatori per una gara fondamentale in chiave classifica.

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