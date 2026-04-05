Palermo-Avellino, al Barbera il Presidente Mattarella: il club celebra il ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
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Serata speciale al “Renzo Barbera” non solo per l’importanza della sfida tra Palermo e Avellino, ma anche per una presenza istituzionale di grande rilievo. Come comunicato dalla società rosanero, sugli spalti è presente il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Un ritorno particolarmente significativo: per il Capo dello Stato si tratta infatti della seconda presenza allo stadio negli ultimi mesi, dopo Palermo-Frosinone dello scorso agosto. Un segnale forte di vicinanza al club e alla città.


Il Presidente Mattarella ha approfittato delle festività pasquali trascorse a Palermo per tornare al Barbera e rinnovare un legame ormai consolidato con i colori rosanero. Un rapporto che affonda le radici già da tre anni fa, quando visitò il Palermo Museum in una giornata rimasta nella memoria dei tifosi.

La presenza del Presidente contribuisce a rendere ancora più speciale una serata già carica di significato sportivo, con il Palermo impegnato in una sfida cruciale per la corsa alla promozione.

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