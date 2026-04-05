Frosinone, Alvini avvisa il Palermo: «Sarà bello, si muove la città»

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto 2-0 contro il Padova, analizzando la gara e proiettandosi già alla prossima sfida contro il Palermo.

Sulla partita, il tecnico giallazzurro ha dichiarato: «Vittoria meritata per la prestazione. Nella vittoria ci sta ancora delle situazioni che possiamo migliorare perché hai concesso in alcuni momenti alcune cose che possiamo evitare di concedere. Buona partita, buon atteggiamento, continuiamo a confermare il nostro standard».





Poi il punto sulle condizioni di Raimondo: «Zero pretattica: è tornato sabato, ha fatto differenziato per un’infiammazione. L’altro ieri si è allenato e abbiamo deciso di farlo giocare».

Sguardo già rivolto al Palermo: «La prossima di venerdì è una tappa del percorso. A me interessa il percorso, quello che stiamo facendo da 9 mesi. Dopo venerdì non è finito il campionato, ci sono altre 4 partite. L’unica cosa che posso dire è che sarà bello giocare questa partita, che si possa muovere la città e venire allo stadio».

Sulle condizioni di Ghedjemis: «Lo valutiamo domani, vediamo».

Poi una nuova “citazione” per caricare l’ambiente: «Si muove la città venerdì sera».

Sul tema dei gol distribuiti: «Francesco Gelli oggi poteva fare tre gol. Lì sta il suo miglioramento da dover fare. La squadra deve giocare un calcio verticale, deve essere aggressiva, avere la voglia, l’entusiasmo. A me non interessa chi fa gol ma quello che la squadra esprime in campo».

Sull’esperienza in questo finale: «L’esperienza non te la conquisti con qualcosa in particolare, la conquisti giorno dopo giorno. Non è una cosa che ti arriva improvvisamente, non la puoi allenare. La costruisci con il percorso, con il viaggio. Quello che conta è il lavoro, il volersi migliorare».

Sui nazionali: «Se fossero stati stanchi sarebbero rimasti in tribuna, c’è da correre. Siamo contentissimi che siano andati in Nazionale, tutti devono esserlo. Il prodotto che abbiamo ha della qualità, sono tornati e se fossero stati stanchi non avrebbero giocato».

Infine sugli infortunati: «Avevamo fuori per infortunio Marchizza, che ha ripreso ad allenarsi ieri per un problema all’adduttore, e Koné che ha un problema al ginocchio. Vediamo se possono essere a disposizione per venerdì. Koutsoupias era squalificato. Corrado ha avuto un problema, è una situazione più difficile».