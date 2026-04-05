Palermo-Avellino, spettacolo in Curva Nord: tra tifo e messaggi forti

Il Renzo Barbera si conferma teatro di una serata intensa non solo in campo, ma anche sugli spalti. La Curva Nord rosanero ha dato vita a uno spettacolo visivo e passionale, accompagnato però da diversi striscioni dal contenuto chiaro e diretto.

Tra fumogeni, bandiere e cori incessanti, sono comparsi numerosi messaggi che non sono passati inosservati. Su tutti, spiccano frasi come «NO ALLE MULTIPROPRIETÀ» e «NO ALLE SQUADRE B», segno di una presa di posizione netta contro alcuni aspetti del calcio moderno.





Non solo. Altri striscioni hanno puntato l’attenzione su temi legati al mondo dei tifosi: «UNO STADIO A MISURA DI TIFOSO» e «STOP A MISURE INGIUSTE E SPROPORZIONATE», chiari riferimenti alle restrizioni e alle normative che coinvolgono il tifo organizzato.

Presente anche un messaggio sulla questione dei prezzi: «PREZZI POPOLARI PER SETTORI POPOLARI», a testimonianza di un malcontento diffuso su un tema molto sentito dalle curve italiane.

A fare da cornice, il cuore pulsante della tifoseria rosanero: la Curva Nord, compatta e caldissima, tra bandiere, sciarpe e un’atmosfera che ha accompagnato la squadra sin dai primi minuti.

Ancora una volta, il Barbera si conferma non solo uno stadio, ma un luogo di identità, passione e voce per i tifosi del Palermo.