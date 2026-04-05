Frosinone, Gelli guarda al Palermo: «Partita tosta, ma giocheremo per vincere»

Francesco Gelli, centrocampista del Frosinone e autore di uno dei gol nella vittoria contro il Padova, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, analizzando la prestazione e proiettandosi già alla sfida contro il Palermo.

Sulla gara, Gelli ha dichiarato: «Era una partita importante e segnare è stato utile perché il risultato contava molto. Sono contento perché la squadra riesce a segnare con tanti giocatori. Cerco di dare una mano, il gol non lo cerco più di tanto ma quando arriva sono contento».





Poi lo sguardo al prossimo impegno contro i rosanero: «La prepariamo come sempre. Le prestazioni sono sempre venute e le gare sono sempre preparate alla perfezione. Mancano 5 partite e sono tutte difficili, pensiamo a venerdì perché dovremo prepararla alla perfezione».

Il centrocampista giallazzurro ha ribadito l’approccio della squadra: «Bisogna allenarsi forte come abbiamo fatto fino ad ora. Le partite non sono mai facili da vincere, quella di venerdì sarà una partita tosta ma giocheremo per vincere, non per altro».

Sulle occasioni create contro il Padova: «Ne abbiamo avute tante, anche io ne avrei potuto fare un altro. I gol nessuno te li regala ma te li conquisti, anche il gol di Raimondo è arrivato per sua bravura perché se non vai a pressare non segni».

Infine, sull’intensità del Frosinone: «Il mister ci fa andare forte, lo staff ci fa correre ed è giusto così. La squadra ha fame e si vede, andiamo sempre in campo per vincere e fare gol».