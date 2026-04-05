Palermo-Avellino, Barbera da brividi: quasi 28mila spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
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Il “Renzo Barbera” si conferma ancora una volta un fattore determinante per il Palermo. In occasione della sfida contro l’Avellino, valida per la 33ª giornata di Serie B, lo stadio rosanero ha fatto registrare numeri importanti, a testimonianza del grande entusiasmo che accompagna la squadra in questo finale di stagione.

Il dato ufficiale parla di 27.783 spettatori presenti, tra biglietti venduti e abbonamenti. Nel dettaglio, sono stati 11.279 i biglietti staccati, a cui si aggiungono 16.504 abbonati, confermando una risposta massiccia da parte del pubblico palermitano.


Presente anche una buona rappresentanza ospite: 415 tifosi dell’Avellino hanno seguito la squadra in trasferta, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del Barbera.

Un colpo d’occhio importante, dunque, per una gara fondamentale nella corsa alla promozione, con i tifosi rosanero ancora una volta protagonisti sugli spalti.

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