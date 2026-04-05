Palermo-Avellino, cambio forzato: Joronen out, dentro Gomis
Cambio improvviso al “Renzo Barbera” nel corso della ripresa di Palermo-Avellino. Al 56’, il Palermo è stato costretto a sostituire il portiere Joronen, che ha lasciato il campo per un problema fisico.
Al suo posto è entrato Gomis, chiamato subito a prendere posizione tra i pali in un momento delicato della gara.
Un cambio non previsto per la squadra di Inzaghi, che perde così uno dei suoi punti di riferimento proprio nella fase centrale del secondo tempo. Resta ora da valutare l’entità del problema accusato da Joronen.