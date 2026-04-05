Modena, Tonoli sogna in grande: «La Serie A? Ci crediamo, sognare non costa nulla»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
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Daniel Tonoli, difensore del Modena, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com, parlando del momento della squadra, del suo percorso di crescita e delle ambizioni future.

Proprio a gianlucadimarzio.com, il centrale gialloblù ha espresso tutta la sua fiducia nel gruppo: «La Serie A col Modena? Sognare non costa nulla. Noi ci crediamo. Mi aspettavo un campionato molto più difficile della Serie C e così è stato, ma devo ringraziare lo staff e i compagni che mi hanno integrato fin da subito».


Sempre a gianlucadimarzio.com, Tonoli ha sottolineato l’importanza dei compagni più esperti e del tecnico Sottil: «Nel reparto difensivo mi hanno aiutato tutti, da Adorni a Chichizola, ma anche Gerli e Santoro. Sto imparando molto dai più esperti. Non è scontato trovare un allenatore che creda così tanto in un giocatore che arriva dalla Serie C».

Il difensore ha poi ripercorso le tappe della sua carriera, evidenziando il valore della gavetta: «La Serie D è un campionato sottovalutato, ma molto difficile. Ti forma sia come calciatore sia come uomo, perché ti insegna a non mollare mai».

Un passaggio anche sull’esperienza all’Inter, raccontata ancora a gianlucadimarzio.com: «Mi ha fatto crescere soprattutto mentalmente. Allenarsi con giocatori importanti e avvicinarsi alla prima squadra ti fa capire cosa significa essere un professionista».

Infine, lo sguardo è rivolto al finale di stagione: «Mancano poche partite e sono le più importanti. Dobbiamo conquistare i playoff. La Serie A è il sogno di ogni giovane, fa piacere essere accostato a certe squadre, ma ora penso solo al Modena. In A con questa maglia? Sognare non costa nulla».

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