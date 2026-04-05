Palermo in Australia con Inter, Milan e Juventus: amichevoli di lusso ad agosto

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Luciano Spalletti (LaPresse) Ilovepalermocalcio

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Il Palermo si prepara a vivere un’estate internazionale da protagonista. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rosanero prenderanno parte a un prestigioso mini-tour in Australia insieme a Inter, Milan e Juventus, con una serie di amichevoli di alto livello in programma ad agosto.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come il calendario sia già definito, in attesa dell’ufficialità nei prossimi giorni. Il primo grande evento sarà il derby di Milano tra Inter e Milan, previsto il 5 agosto all’Optus Stadium di Perth.


Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’8 agosto sarà invece la volta del Derby d’Italia tra Juventus e Inter, sempre nello stesso impianto australiano.

Il Palermo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, entrerà in scena l’11 agosto affrontando la Juventus, in una sfida che rappresenta un test di altissimo livello per la squadra allenata da Filippo Inzaghi.

Un’opportunità importante anche in chiave internazionale: la Gazzetta dello Sport ricorda infatti che il Palermo fa parte del City Football Group, che possiede anche il Melbourne City, elemento che facilita e rafforza i legami con il calcio australiano.

L’evento segna un ritorno del calcio italiano in Australia dopo il tentativo, non concretizzato, di disputare una gara ufficiale tra Milan e Como a Perth nei mesi scorsi.

Per il Palermo sarà dunque una vetrina internazionale di prestigio, contro alcune delle big del calcio italiano, in un contesto che unisce spettacolo, marketing e preparazione alla nuova stagione.

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