Corriere della Sera: “Adani: «Italia, distruggere tutto e ripartire da Guardiola. Serve una rivoluzione totale»”

ROMA – Non una semplice analisi, ma un manifesto. Nel suo intervento sul Corriere della Sera, Lele Adani va dritto al punto dopo l’ennesima esclusione dell’Italia dal Mondiale: serve una rivoluzione totale.

Secondo Adani, come riportato dal Corriere della Sera, «non è più tempo di ricostruire, bisogna distruggere: tutto». Un concetto forte, radicale, che fotografa uno stato di crisi profonda del calcio italiano, ormai incapace – a suo dire – di competere ai massimi livelli.





Nel suo intervento sul Corriere della Sera, Adani individua anche la figura da cui ripartire: Pep Guardiola. «La persona più credibile è lui, nessun altro», sostiene, indicando nel tecnico catalano il profilo ideale per guidare una rifondazione tecnica e culturale.

Come sottolinea ancora Adani sul Corriere della Sera, Guardiola rappresenta un modello unico: ha inciso profondamente in Spagna, Germania e Inghilterra, adattando la propria filosofia senza mai snaturarla. Un approccio che, secondo l’ex calciatore, potrebbe essere replicato anche in Italia.

L’idea è chiara: non solo risultati immediati, ma una trasformazione strutturale del sistema calcio. «Non per il prossimo Europeo, ma per far germogliare un nuovo prodotto calcistico», evidenzia Adani sul Corriere della Sera, indicando la necessità di un cambiamento profondo anche nei settori giovanili.

Il tema della formazione è centrale. Adani, sempre sul Corriere della Sera, evidenzia il ritardo dell’Italia rispetto ad altre nazioni: i giovani talenti stranieri arrivano subito ai massimi livelli, mentre quelli italiani faticano a emergere nonostante i successi nelle competizioni giovanili.

Altro punto critico è la comunicazione. Secondo Adani, riportato dal Corriere della Sera, il calcio moderno «va comunicato meglio», con una guida forte e credibile capace di indirizzare anche il racconto del sistema.

La conclusione è netta, quasi provocatoria: «Distruggere e rinascere». Un invito a rompere con il passato e con le vecchie logiche che, secondo Adani, hanno portato il calcio italiano a «toccare il fondo».

Un messaggio duro, ma chiaro: per tornare competitiva, l’Italia deve cambiare tutto. E farlo subito.