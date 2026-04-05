Tuttosport: “Red Bull sul Südtirol: contatti avviati, visita alle strutture”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
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Il calcio italiano potrebbe presto accogliere un nuovo protagonista internazionale. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, la Red Bull sarebbe pronta a sbarcare in Serie B con un interesse concreto per il Südtirol, club ormai stabilmente inserito nel campionato cadetto.

Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, dopo anni di voci e smentite – soprattutto legate al Torino – il colosso delle bevande energetiche avrebbe riacceso i riflettori sull’Italia partendo proprio da Bolzano. «Nei giorni scorsi il contatto c’è stato», scrive Gianluca Scaduto su Tuttosport, con tanto di visita alle strutture del club altoatesino da parte dei dirigenti della multinazionale.


Un segnale chiaro, evidenzia ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, che rispetto al passato il quadro sia cambiato: già in precedenza la Red Bull aveva sondato il terreno, ricevendo però una risposta negativa. Stavolta, invece, l’apertura appare più concreta, anche grazie alla crescita del Südtirol negli ultimi anni.

Il club di Bolzano, infatti, rappresenta una realtà consolidata della Serie B, come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport: quarta stagione consecutiva nella categoria e una struttura moderna, con un centro sportivo all’avanguardia che ha attirato l’interesse degli osservatori Red Bull.

Resta però il nodo stadio: il Druso, con i suoi 5.539 posti, non sarebbe idoneo per la Serie A, limite che potrebbe rappresentare un ostacolo nel caso di un progetto ambizioso. Nonostante ciò, Gianluca Scaduto su Tuttosport evidenzia come il modello Red Bull sia già consolidato a livello globale, con club in Germania (Lipsia), Austria (Salisburgo), Stati Uniti, Brasile e altre realtà europee.

Intanto, sul campo, il Südtirol si gioca una fetta importante della stagione contro il Cesena. La distanza playoff è di cinque punti e una sconfitta rischierebbe di riportare i biancorossi nelle zone calde della classifica. Anche per questo, come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, a Bolzano c’è il timore che l’interesse della Red Bull possa distrarre il gruppo in un momento così delicato.

Allo stesso tempo, però, la notizia alimenta sogni e prospettive: l’ingresso nella galassia Red Bull potrebbe rappresentare una svolta storica per il club altoatesino e per tutto il territorio.

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