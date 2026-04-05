Tuttosport: “Inzaghi è di fronte all’ultima chiamata”

Il Palermo si gioca una fetta di stagione nella sfida contro l’Avellino. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, al “Renzo Barbera” è attesa una cornice importante, con 26-27 mila tifosi pronti a spingere i rosanero verso una vittoria fondamentale per continuare a inseguire la promozione diretta.

Secondo quanto riportato da Luigi Butera su Tuttosport, per il Palermo non ci sono alternative: battere l’Avellino è obbligatorio per dare continuità al successo di Padova e presentarsi allo scontro diretto con il Frosinone con ambizioni ancora intatte. In caso contrario, il rischio concreto sarebbe quello di dover abbandonare il sogno promozione diretta e concentrarsi sui playoff.





Il Tuttosport, attraverso Luigi Butera, sottolinea anche le condizioni di Filippo Inzaghi, alle prese con un attacco febbrile che gli ha impedito di partecipare alla conferenza stampa, ma che non dovrebbe impedirgli di essere regolarmente in panchina.

A parlare alla vigilia è stato il vice Maurizio D’Angelo, che – come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport – ha ribadito il concetto chiave: «Ci aspettano sei finali, dobbiamo andare in campo a testa bassa e pedalando». E ancora: «Lo spirito deve essere quello di Padova, la squadra ha dato un segnale forte vincendo in 10 per 70 minuti».

Dal punto di vista tattico, il Tuttosport firmato Luigi Butera evidenzia come Inzaghi non dovrebbe cambiare l’impianto base, confermando il 3-4-2-1 anche a causa della squalifica di Rui Modesto. Nessun dubbio sugli interpreti principali, con Le Douaron favorito su Johnsen, non al meglio.

Sempre secondo Luigi Butera su Tuttosport, arrivano segnali positivi dai nazionali: «Pohjanpalo e Joronen sono al 100%, hanno fatto un buon allenamento», ha spiegato D’Angelo, sottolineando anche le buone condizioni di Bereszynski.

Il Palermo si affida dunque al suo bomber Pohjanpalo, già a quota 21 gol, a caccia del record personale in Italia. Ma, come sottolinea ancora il Tuttosport, sarà fondamentale anche la spinta del pubblico: oltre 25 mila presenze già assicurate, con un Barbera pronto a trasformarsi in un fortino.

D’Angelo, citato da Luigi Butera su Tuttosport, ha voluto chiudere con un messaggio ai tifosi: «Abbiamo un rapporto speciale con la nostra gente. È bello vederli applaudire anche dopo una sconfitta, ora vogliamo regalargli una nuova gioia».

Una partita che vale una stagione: per il Palermo è davvero l’ultima chiamata.