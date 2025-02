Matteo Brunori raddoppia su rigore e porta il Palermo sul doppio vantaggio, confermandosi decisivo anche in trasferta. Tuttavia, l’ammonizione rimediata gli costerà la squalifica e salterà il prossimo match di campionato contro il Brescia, in programma domenica al Renzo Barbera. Il Palermo gestisce il vantaggio, ma servirà massima attenzione nella ripresa per portare a casa tre punti fondamentali.

