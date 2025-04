Cosenza, il presidente del Consiglio comunale attacca Guarascio: «Ancora 250mila euro da saldare, così gli togliamo lo stadio»

Clima sempre più teso a Cosenza tra l’amministrazione comunale e la dirigenza del club rossoblù. Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, ha lanciato un duro affondo nei confronti del patron Eugenio Guarascio, accusandolo apertamente di cattiva gestione e minacciando la revoca della concessione dello stadio San Vito – Gigi Marulla.

Le dichiarazioni, riportate da CosenzaPost.it, mettono in luce una situazione ormai al limite, con un debito ancora pendente da parte della società sportiva nei confronti del Comune.

Le parole di Mazzuca

Guarascio – «Io credo che Eugenio Guarascio non abbia rispettato né la tifoseria né l’amministrazione comunale. Non ha voluto aggiornarci su nulla».

Pagamenti – «Non ha ancora saldato i 250.000 euro che il Comune avanza per lo stadio. Se dovesse continuare con questa morosità, siamo pronti a levargli la concessione del San Vito. Lo faremo soprattutto per il bene dei cosentini, che non meritano di essere presi in giro. Qua parliamo di una società con più di 100 anni di storia che non può continuare ad essere tenuta in ostaggio da un soggetto privo di idee, intenzionato esclusivamente a rimanere in sella senza avere una visione».

Accordi – «Io non ho detto che non c’è più possibilità di accordo. Il punto è che Guarascio persiste in questa strada di malaccorta e inadeguata gestione, caratterizzata dalla mancanza di progettualità».