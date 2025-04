Bari, De Laurentiis sullo slittamento della 34ª giornata: «Abbiamo provato a mantenere inalterati gli equilibri»

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, è intervenuto a margine dell’evento in memoria del giornalista Gianluca Guido, scomparso prematuramente, per commentare la decisione della Lega Serie B di far slittare la 34ª giornata al termine del campionato.

Il patron biancorosso ha difeso apertamente la scelta della Lega, definendola una soluzione inevitabile di fronte a problematiche organizzative complesse e irrisolvibili. Le sue dichiarazioni, riportate da TuttoBari.com, offrono un quadro chiaro del contesto che ha portato allo spostamento del turno di campionato.

Il commento del presidente De Laurentiis:

«Non si poteva fare diversamente. Ore convulse, abbiamo provato in qualsiasi modo a mantenere inalterati gli equilibri ma c’erano ostacoli logistici insormontabili. Magari giocare due trasferte di fila sarà un vantaggio, chissà…».