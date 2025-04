Palermo verso il Catanzaro: seduta mattutina a Torretta, il report

Il Palermo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato il report della seduta di allenamento odierna.

La squadra di Alessio Dionisi è tornata in campo questa mattina al centro sportivo di Torretta per proseguire la preparazione in vista della prossima sfida di campionato, che vedrà i rosanero impegnati in trasferta contro il Catanzaro.

La sessione è iniziata con un’attivazione a carattere motorio e tecnico, per poi proseguire con un lavoro specifico per reparti. A seguire, spazio a un’esercitazione tattica 11 contro 11 focalizzata sulla fase offensiva. L’allenamento si è concluso con una serie di situazioni da palla inattiva a favore.