Corriere di Romagna: “Giacomo Corona primo obiettivo in attacco per il Cesena”

Fisico da corazziere, istinto da bomber di razza e un cognome pesante da portare. A soli 21 anni, compiuti lo scorso febbraio, Giacomo Corona si è preso la scena nella sua prima stagione tra i professionisti con la maglia del Pontedera. Nato a Palermo nel 2004, alto 1,95 metri, l’attaccante siciliano ha chiuso il campionato con un bottino di 11 reti e 5 assist, confermandosi una delle rivelazioni del Girone B di Serie C.

Il talento, probabilmente, scorre nel sangue: suo padre è Giorgio Corona, noto agli appassionati per le prodezze realizzate tra Catanzaro, Catania e Messina. Un’eredità importante, dalla quale Giacomo sembra aver saputo trarre insegnamenti preziosi, senza mai perdere umiltà e fame.

A raccontarne l’exploit è il Corriere di Romagna, che ne traccia un identikit destinato a far parlare di sé anche in ottica mercato. E proprio in questo contesto, Giacomo Corona è diventato il primo obiettivo per l’attacco del Cesena: il club bianconero, neopromosso in Serie B, è pronto a investire sul talento palermitano per affidargli le chiavi del reparto offensivo.