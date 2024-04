Corriere dello Sport: “Si ferma Diakitè? Le probabili formazioni di Cosenza-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match in programma domani tra Cosenza e Palermo.

Il dubbio di Viali riguarda la difesa, a tre o a quattro? Per la squalifica di Marras, uno tra Canotto o Mazzocchi. Tutino e Antonucci in attacco, ballottaggio Gyamfi-Venturi in difesa.

Probabile formazione (4-3-3): Micai; Venturi, Camporese, Meroni, D’Orazio; Voca, Calò, Praszelik; Canotto, Tutino, Antonucci. A disp.: Lai, Marson, Cimino, Gyamfi, Fontanarosa, Frabotta, Viviani, Zuccon, Florenzi, Mazzocchi, Crespi, Forte. All.: Viali.

Diakitè non si è allenato ma dovrebbe essere disponibile per Cosenza. Mignani va verso la conferma della difesa a tre, con Segre o Buttaro spostato sulla fascia destra. Nedelcearu sostituirà Lucioni al centro della difesa.

Probabile Formazione (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni; Segre, Gomes, Stulac, Lund; Di Francesco; Brunori, Mancuso. A disp.: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Buttaro, Aurelio, Henderson, Coulibaly, Insigne, Soleri, Traorè. All.: Mignani.