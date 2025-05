Corriere dello Sport: “Salernitana in pressing: oggi in Lega, il 29 maggio al TFN. Tifosi e club chiedono chiarezza”

La Salernitana non intende restare a guardare. Dopo il deferimento del Brescia, il club campano prosegue nel suo percorso di tutela legale e sportiva, preparando le proprie mosse in due direzioni: oggi, in Assemblea di Lega B a Milano (ore 12), e il 29 maggio davanti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che emetterà la sentenza sull’inchiesta relativa al club lombardo. La motivazione sarà pubblicata il giorno seguente.

Secondo quanto riportato da Franco Esposito sul Corriere dello Sport, la Salernitana è intenzionata a costituirsi in giudizio come terzo interessato, sostenendo la tesi della Procura Federale nella causa contro il Brescia.

Il ricorso al CONI respinto: nuova udienza il 10 giugno

Nel frattempo, il presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia del CONI, Vito Branca, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla Salernitana contro Lega B e FIGC. Il provvedimento è stato emanato inaudita altera parte e ha fissato la prossima udienza per la discussione al 10 giugno alle 12:30.

L’Assemblea di Lega B: una partita politica

Oggi in via Rosellini, la società sarà rappresentata dall’ad Maurizio Milan e dal segretario generale Massimiliano Dibrogni. L’assemblea – convocata prima del rinvio dei playout – ha un ordine del giorno che non include formalmente il caso Brescia, ma la Salernitana è pronta a far sentire la propria voce, chiedendo il mantenimento della Serie B a 22 squadre.

Una posizione che, come spiega Esposito, non è contro qualcuno, ma «a difesa dei propri interessi e di quelli della tifoseria, espressione di un territorio che conta oltre un milione di abitanti».

Sarà anche il momento per misurare alleanze e posizionamenti: occhi puntati sulla Sampdoria, presente con l’ad Fiorella e l’avvocato De Gennaro.

Le NOIF dalla parte della Salernitana

Il club campano non chiede deroghe straordinarie, ma il rispetto dell’attuale quadro normativo:

l’articolo 49 delle NOIF prevede espressamente una Serie B a 22 squadre. Sebbene dalla stagione 2019/20 il format sia tornato a 20, la norma resta valida e può costituire un fondamento giuridico forte per un eventuale ripristino della piena capienza del torneo.

Squadra, Nazionali e fattore tempo

Intanto, la squadra prosegue gli allenamenti al centro sportivo Mary Rosy, dove domani è attesa la visita del presidente Iervolino. La preoccupazione cresce per i tempi stretti, anche in relazione alla finestra FIFA per le nazionali: Christensen, Stojanovic, Hrustic e

Lochoshvili partiranno presto per i rispettivi impegni internazionali.

«La Salernitana – conclude Esposito – è ad oggi la più danneggiata da questa situazione. Ma i tifosi, come sempre, saranno al fianco della squadra. Con la speranza che tutto venga gestito nel modo più corretto possibile».