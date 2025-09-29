Corriere dello Sport: “Ribaltone Modena. Ma il Pescara è una furia”

Due squilli per issarsi al comando. Il Modena supera il Pescara al termine di una gara nervosa, densa di episodi controversi e segnata dal frequente ricorso al Var, come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport. Con quattro vittorie e un pareggio i gialloblù restano imbattuti e si godono la vetta della Serie B. Al Pescara non è bastato chiudere in vantaggio il primo tempo e provarci fino all’ultimo: la malasorte, ma soprattutto due decisioni ribaltate al video, hanno condizionato il risultato e acceso la coda polemica.

La partita

Il Modena parte bene ma con meno brillantezza rispetto alle ultime uscite. Le prime vere chance sono abruzzesi: Zampano al 7’ e Sersanti al 14’ scaldano appena la difesa ospite, mentre l’arbitro Allegretta distribuisce cartellini in serie a Di Mariano, Cauz e Tonoli. I tentativi di Zampano, Olzer e Zanimacchia non sfondano, così come il colpo di testa alto di Santoro. Al 40’ è però Olzer a portare avanti il Pescara con un sinistro preciso sul secondo palo, complice un’incertezza di Chichizola.

La ripresa

La ripartenza del Modena è rabbiosa. Dopo un contatto in area tra Gravillon e Sersanti, il Var richiama Allegretta: rigore trasformato da Gliozzi al 7’ per l’1-1. La panchina di Vivarini esplode in proteste e arriva l’ammonizione per l’allenatore. Il pari carica i gialloblù: al 13’ Di Mariano pennella per Sersanti, che di testa firma il sorpasso. Il Pescara ci prova nel finale e al 40’ conquista un rigore per un intervento di Gerli su Meazzi, ma ancora una volta il Var cancella la decisione.

Le reazioni

«Ormai questo è il calcio di oggi. Ho rivisto gli episodi, meglio che non dica nulla» ha commentato amareggiato Vincenzo Vivarini, convinto che «gli episodi abbiano gasato il Modena». Il tecnico ha comunque sottolineato la buona prova dei suoi: «Abbiamo concesso pochissimo a Zampano, Zanimacchia e Di Mariano. Il rammarico resta solo nel risultato».

Dall’altra parte, Andrea Sottil ha esaltato la prova dei suoi, come riporta ancora il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Stefano Ferrari: «Sapevo che sarebbe stata dura. Il Pescara è allenato da un tecnico molto bravo e lo ha dimostrato. Nel primo tempo abbiamo concesso un solo tiro, nella ripresa abbiamo reagito da squadra vera e meritato i tre punti».

Il contesto

La cronaca di Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport sottolinea come il Modena abbia saputo soffrire nel momento difficile, ribaltando il risultato con carattere e concretezza. La vittoria al “Braglia” non solo consolida la leadership in campionato, ma conferma anche la solidità del progetto tecnico di Sottil. Il Pescara, pur sconfitto, esce a testa alta e conferma la crescita sotto la guida di Vivarini.