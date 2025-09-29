Palermo, contro il Venezia torna Brunori: resta il dubbio Gomes

Alla vigilia della sfida con il Venezia, restano alcuni nodi di formazione per il Palermo. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’attenzione è tutta sul centrocampo, dove tiene banco il dubbio Gomes: il francese è uscito per crampi nell’ultima gara e, sebbene non si tratti di un infortunio serio, non è certo che possa recuperare in tempo.

Inzaghi, sottolinea ancora il Corriere dello Sport firmato da Paolo Vannini, conta invece di riavere a disposizione Diakitè in difesa, per concedere un turno di riposo a uno fra Pierozzi e Gyasi. Una notizia importante per l’assetto arretrato, in vista di un match che si annuncia intenso.

A centrocampo, con Ranocchia out, scalpita Blin: il francese non è mai partito dall’inizio in campionato e potrebbe ricevere la sua prima occasione dal 1’. Un segnale che, secondo Vannini sul Corriere dello Sport, testimonia la volontà di dare respiro alla mediana e gestire al meglio le energie.

Davanti, infine, torna titolare Brunori. L’attaccante è pronto a guidare l’attacco rosanero, deciso a inseguire il primo gol stagionale sotto gli occhi del pubblico del Barbera. Una scelta che, evidenzia Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, rappresenta anche un messaggio di fiducia verso il capitano, chiamato a sbloccarsi in un match di cartello.