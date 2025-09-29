Breda: «Mi piace il Palermo, ma non c’è una squadra ammazza campionato»

Roberto Breda ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com la vittoria del Milan contro il Napoli, sottolineando i punti di forza dei rossoneri e le difficoltà degli azzurri.

«Mi è piaciuto molto il Milan nella prima mezz’ora – ha spiegato Breda – poi si è abbassato tanto. Un po’ perché il Napoli è venuto fuori e un po’ perché nei quinti il Milan ha fatto un po’ di fatica».

Pulisic e la fase offensiva

Grande attenzione da parte dell’ex tecnico anche alla prestazione dello statunitense: «Pulisic è in grande spolvero. Fa la fase offensiva, fai fatica ad accorciarlo. Si gira, ti punta. Giocando nello spazio tra difensori e centrocampisti è difficile da limitare. Il Milan deve migliorare un po’ nei quinti e provare a giocare più da dietro».

Milan e Napoli, due percorsi diversi

Per Breda, la partita ha dato indicazioni chiare: «Il Milan c’è e ha solidità. E il Napoli deve ancora trovare una posizione a De Bruyne. Conte, in maniera molto intelligente, sta cercando di fargli un vestito su misura».

La corsa scudetto

Lo sguardo si allarga poi alla Serie A: «Tante squadre devono ancora perfezionarsi. Il Napoli deve migliorare alcune situazioni. L’Inter deve mettere delle cose a posto, il Milan e la Juve pure. E la Roma non ha ancora l’identità di Gasperini».

Alla domanda su chi sia la favorita, Breda non ha dubbi: «Se guardo l’organico l’Inter rimane la squadra più forte. Ma mi aspetto un Napoli in miglioramento e un Milan con la giusta solidità, con Leao e Pulisic che possono diventare devastanti. E guardo la Roma con molta curiosità».

Lo sguardo alla Serie B

Non manca un passaggio sulla cadetteria: «Lo Spezia sta faticando, ma capita spesso che chi perde la finale playoff l’anno dopo viva difficoltà. Guardate il Bari. Lo Spezia è forte e può tirarsi fuori da questa situazione. Mi piace il Modena, come il Palermo. Ma non c’è una squadra ammazza campionato. Mi aspetto che il Venezia cresca, perché Stroppa è un allenatore molto preparato. E sono contento per il Frosinone».