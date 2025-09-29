Breda: «Mi piace il Palermo, ma non c’è una squadra ammazza campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Roberto Breda ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com la vittoria del Milan contro il Napoli, sottolineando i punti di forza dei rossoneri e le difficoltà degli azzurri.

«Mi è piaciuto molto il Milan nella prima mezz’ora – ha spiegato Breda – poi si è abbassato tanto. Un po’ perché il Napoli è venuto fuori e un po’ perché nei quinti il Milan ha fatto un po’ di fatica».

Pulisic e la fase offensiva

Grande attenzione da parte dell’ex tecnico anche alla prestazione dello statunitense: «Pulisic è in grande spolvero. Fa la fase offensiva, fai fatica ad accorciarlo. Si gira, ti punta. Giocando nello spazio tra difensori e centrocampisti è difficile da limitare. Il Milan deve migliorare un po’ nei quinti e provare a giocare più da dietro».

Milan e Napoli, due percorsi diversi

Per Breda, la partita ha dato indicazioni chiare: «Il Milan c’è e ha solidità. E il Napoli deve ancora trovare una posizione a De Bruyne. Conte, in maniera molto intelligente, sta cercando di fargli un vestito su misura».

La corsa scudetto

Lo sguardo si allarga poi alla Serie A: «Tante squadre devono ancora perfezionarsi. Il Napoli deve migliorare alcune situazioni. L’Inter deve mettere delle cose a posto, il Milan e la Juve pure. E la Roma non ha ancora l’identità di Gasperini».

Alla domanda su chi sia la favorita, Breda non ha dubbi: «Se guardo l’organico l’Inter rimane la squadra più forte. Ma mi aspetto un Napoli in miglioramento e un Milan con la giusta solidità, con Leao e Pulisic che possono diventare devastanti. E guardo la Roma con molta curiosità».

Lo sguardo alla Serie B

Non manca un passaggio sulla cadetteria: «Lo Spezia sta faticando, ma capita spesso che chi perde la finale playoff l’anno dopo viva difficoltà. Guardate il Bari. Lo Spezia è forte e può tirarsi fuori da questa situazione. Mi piace il Modena, come il Palermo. Ma non c’è una squadra ammazza campionato. Mi aspetto che il Venezia cresca, perché Stroppa è un allenatore molto preparato. E sono contento per il Frosinone».

