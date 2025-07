Corriere dello Sport: “Retegui, l’Al-Qadsiah fa sul serio: la Dea valuta Raspadori. Tutte le trattative del giorno in A”

L’assalto dell’Al-Qadsiah a Mateo Retegui agita il mercato dell’Atalanta, costringendo i nerazzurri a rimanere vigili su eventuali sostituti. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, uno dei nomi tornati prepotentemente alla ribalta è quello di Giacomo Raspadori, classe 2000 del Napoli, già nel mirino della Dea in passato.

La valutazione del club partenopeo si aggira sui 30 milioni di euro, cifra importante ma non fuori portata se l’Al-Qadsiah dovesse presentarsi con un’offerta per Retegui, allettato da una proposta faraonica da 15-20 milioni di euro netti a stagione. L’Atalanta, dal canto suo, lo valuta almeno 50-60 milioni, anche per via dell’interesse del Milan.

Nel pezzo firmato da Trotta per il Corriere dello Sport, si legge anche del pressing inglese per Ademola Lookman, seguito da diversi club di Premier League e dall’Atlético Madrid. Intanto, il centrale Giorgio Scalvini è finito nel mirino del Newcastle, a conferma dell’interesse internazionale per i talenti della rosa bergamasca.

Focus anche sul Lecce, pronto ad accogliere Francesco Camarda dal Milan. Lunedì le visite mediche per il classe 2007, che arriverà in Salento in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni e controriscatto a favore del Milan a 4 milioni.

Sempre secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i giallorossi pensano anche a Valentin Mihaila del Parma per le corsie laterali, mentre su Alieu Fadera del Como è in vantaggio il Cagliari.

Intensa l’attività in casa Como, che ha già messo a segno diversi colpi in attacco con gli arrivi di Jesus Rodriguez, Jayden Addai, Nicolas Kühn e, a breve, Álvaro Morata, che dovrebbe firmare dopo la risoluzione del prestito tra Milan e Galatasaray.

Per Malick Thiaw, invece, bisognerà attendere: il difensore valuterà l’offerta del Como entro metà della prossima settimana. Intanto, rinnovato l’accordo con Edoardo Goldaniga.

In casa Torino, occhi puntati su Gaetano Oristanio per cui è in corso un duello con il Sassuolo. I granata hanno chiuso per Ardian Ismajli, ex Empoli, che firmerà un triennale con opzione.

Aggiornamenti attesi anche su Liberato Cacace, terzino seguito da Cagliari, Pisa, Cremonese, alcuni club turchi e l’Anderlecht.

Infine, colpo brasiliano per il Verona, che ha definito l’arrivo a parametro zero di Giovane Santana do Nascimento, classe 2003. Ufficiale anche il passaggio di Vivaldo Semedo al Watford.