Corriere dello Sport: “Sampdoria, è caos societario. Tifosi esasperati”

La stagione è alle porte, ma in casa Sampdoria regna il caos. Come scrive Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, la società blucerchiata è ancora in alto mare: niente allenatore ufficiale, mercato paralizzato e situazione societaria appesa al filo dell’incertezza.

Una sola certezza: la Samp cerca nuovi soci. Il proprietario della Banca Ifis, Ernesto Furstenberg, già sponsor di maglia, potrebbe entrare con un’operazione a titolo personale, mentre l’istituto continuerebbe a sostenere il club solo come partner commerciale. L’investitore di Singapore, Mr Tey, ha infatti aperto alla cessione della quota di maggioranza.

Secondo Gerboni per il Corriere dello Sport, i nuovi investitori avrebbero individuato in Massimo Donati – ex calciatore doriano e reduce da un’esperienza in Grecia – il profilo ideale per la panchina. All’interno della società, però, restano vive anche le opzioni Attilio Lombardo e Beppe Iachini.

Il clima, intanto, si fa sempre più teso. A denunciarlo è la Federclubs, l’associazione che riunisce i tifosi organizzati doriani, che in una nota scrive: «Oggi, a 13 giorni dalla salvezza – grazie a circostanze esterne più che a meriti propri – la società è ripiombata nel silenzio. Solo incertezza».

Nella lettera, riportata da Emmanuele Gerboni su Corriere dello Sport, i tifosi blucerchiati rincarano la dose: «L’allenatore non è stato ancora ufficializzato, nonostante in casa Samp ci fossero figure pronte, capaci e legate a questa maglia. Le altre società programmano, lavorano, si rinforzano. Noi restiamo fermi, paralizzati, come se il tempo non contasse».

Il malcontento cresce: «Si parla di esordienti per la B, voltando le spalle al progetto “La Sampdoria ai Sampdoriani”, e di fatto privando di ogni potere gli unici che si sono dimostrati all’altezza in questi mesi. Il tempo per voi è scaduto: rimediare a questi errori e aprite le porte a nuovi proprietari o nuovi soci, che abbiano più di voi a cuore la Sampdoria».