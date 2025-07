Corriere dello Sport: “Juve Stabia, Avellino, Bari e Pescara: il mercato si infiamma. Tutte le trattative del giorno in B”

Il mercato estivo entra nel vivo e tra le più attive in queste ore spicca la Juve Stabia, decisa a chiudere per diversi innesti. Come riportano Antonio Guido, Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sulle colonne del Corriere dello Sport, il club campano è vicino a Maat Daniel Caprini (19), esterno offensivo cresciuto nella Fiorentina, e a Dominic Vavassori (20), attaccante dell’Atalanta, pronto al debutto in Serie B. L’allenatore Abate spinge anche per il ritorno di Giovanni Corradini (22), già allenato alla Ternana e ora in forza allo Spezia. Intanto con la Roma si lavora per i prestiti di Mattia Mannini e Filippo Reale, entrambi classe 2005. In difesa sarà confermato Francesco D’Amore (21), di ritorno dall’Ascoli.

Capitolo uscite: l’Avellino deve sfoltire e valuta la cessione di almeno dodici elementi. Secondo il Corriere dello Sport, i profili più richiesti sono quelli dei protagonisti della promozione. La Salernitana ha aperto un dialogo con i biancoverdi per Michele Rocca (29), Gabriele Gori (26) e Alessio Tribuzzi (26), su cui c’è anche il Vicenza. Gori, nel frattempo, ha rifiutato il trasferimento al Cluj. Michele D’Ausilio (25) piace a Catania e Trento.

Il Bari ha già chiuso sei operazioni. Come rivelato ancora da Guido, Pescatore e Renzetti sul Corriere dello Sport, tra i colpi in entrata ci sono Matthias Verreth (27), Gabriele Moncini (29) e Lorenzo Dickmann (28), tutti liberati dal Brescia tramite comunicato FIGC. Per loro pronto un contratto biennale. Settimana chiave anche per l’ingaggio di Michele Cerofolini (26), acquistato dal Frosinone e pronto a firmare un triennale. Il centrocampo sarà rinforzato da Riccardo Pagano (20, dalla Roma, in prestito con diritto di riscatto) e da Emanuele Rao (19), ex Spal, girato dal Napoli.

Infine, tanto movimento anche per il Pescara. La società di Sebastiani, si legge sul Corriere dello Sport, tiene d’occhio Lorenzo Milani (24), terzino sinistro ora all’Heracles, e Andrea Oliveri (22), già visto con Vivarini a Catanzaro. Sul giovane centrocampista classe 2003 c’è anche il Venezia. Per la difesa piacciono Andrea Papetti (23, ex Brescia) e Gianluca Longobardi (22, Rimini). In attacco, priorità a Tommaso Biasci (30, Catanzaro), mentre si valuta anche l’esterno Simone D’Uffizi (21). Occhi puntati sul ritorno del portiere Alessandro Plizzàri (25), ora al Venezia. Sul fronte uscite, confermato l’interesse della Roma per il giovane talento Antonio Arena (16).