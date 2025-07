Corriere dello Sport: “Palermo, nessuna deroga. Chi è in uscita non sarà convocato per il ritiro”

Non ci saranno sorprese o deroghe: chi è stato escluso dal progetto tecnico del Palermo non partirà per il ritiro. Nemmeno le difficoltà attuali nel completare l’organico faranno cambiare rotta alla società rosanero, che ha tracciato una linea netta. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i calciatori non più considerati funzionali al progetto targato Osti-Inzaghi resteranno a Torretta, allenandosi separatamente.

La decisione è stata già formalizzata: chi non verrà ceduto entro il 13 luglio, giorno della partenza per Chatillon, non verrà convocato per il ritiro. Tuttavia, non si tratterà di un isolamento punitivo. I sei esclusi – Nikolaou, Buttaro, Verre, Di Mariano, Insigne e Saric – lavoreranno al Tenente Onorato con uno staff tecnico e di preparatori atletici di primo livello, nel rispetto del contratto professionale.

Sempre secondo quanto riferito da Vannini sul Corriere dello Sport, su alcuni di loro sono in corso trattative: il Bari ha mostrato un primo interesse per Nikolaou, l’Avellino segue con attenzione Insigne, mentre la Carrarese sta valutando Buttaro. Per gli altri, il futuro è ancora da scrivere, ma non sarà in rosanero.

Diversa invece la posizione dei giovani Vasic e Corona: entrambi saranno regolarmente convocati per il ritiro di Chatillon. Inzaghi li osserverà da vicino, ma – come evidenzia ancora il Corriere dello Sport – è molto probabile che a fine preparazione vengano ceduti in prestito per fare esperienza.