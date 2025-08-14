Corriere dello Sport: “Porte aperte al Palermo. Intanto è in arrivo Veroli”

C’è un “dodicesimo” che per ora diventa il numero uno. Alla luce dell’infortunio di Gomis, sarà Francesco Bardi a difendere i pali del Palermo. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il 33enne esordirà sabato a Cremona in Coppa Italia e, con ogni probabilità, sarà titolare anche nelle prime gare di campionato.

La dirigenza rosanero, tuttavia, è già al lavoro per un nuovo portiere. «È una fase esplorativa e non c’è, allo stato attuale, una vera e propria preferenza» scrive La Rosa. Tra le opzioni c’è Jesse Joronen, 32 anni, svincolato dopo l’esperienza al Venezia. Il finlandese, connazionale di Pohjanpalo e già allenato da Inzaghi a Brescia, potrebbe essere facilitato nel trasferimento. Piace anche Pierluigi Gollini, 30 anni, in uscita dalla Roma, che sarebbe disposta a contribuire allo stipendio. Resta aperta la pista Jonathan Klinsmann del Cesena, mentre appare impossibile l’arrivo di Adrian Semper del Pisa. Esclusa, invece, l’opzione Rui Patricio.

Il Corriere dello Sport aggiunge che si va verso la fumata bianca per Davide Veroli (Cagliari), atteso in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in A.

Ultime dal campo – I rosanero, ieri mattina al “Barbera”, hanno proseguito la preparazione in vista della trasferta di Cremona. Assente lo squalificato Vasic, espulso nell’ultima gara di Coppa Italia della scorsa stagione contro il Napoli. La seduta si è concentrata sulle palle inattive. Cresce l’entusiasmo in città: sono 15.075 gli abbonamenti sottoscritti, miglior dato dalla stagione 2010/11, quando il Palermo raggiunse la finale di Coppa Italia.

Curiosità – Dopo Pep Guardiola, in città per impegni professionali legati al Manchester City, anche Jurgen Klopp è stato avvistato a Palermo. L’ex tecnico del Liverpool ha visitato il centro con la moglie e alcuni amici a bordo di un bus panoramico.