Nikolaou: «Il mio obiettivo personale è di tornare a giocare in A. Palermo…»

«Siamo in una fase costruttiva, stiamo trovando il nostro cammino con il nostro allenatore, e siamo coscienti che domenica affronteremo una gara difficile con un avversario di categoria superiore, ma anche più di una categoria: però ce la metteremo tutta, per fare il massimo che possiamo. Ci faremo trovare pronti, per tutte le gare che affronteremo» ha dichiarato il difensore del Bari, Dimitrios Nikolaou, nella conferenza stampa di presentazione.

Il centrale greco ha spiegato i motivi della scelta biancorossa: «Perché ho scelto subito di venire qui? Mi ha convinto il mister, quello che vuole fare qua, mi piace poi la squadra, la piazza è importante. Vengo da una stagione particolare, con tanti alti e bassi, non era una stagione facile ma le cose si affrontano. Per me, da sempre, la cosa più importante è la squadra, voglio dare il mio contributo anche per crescere a livello di collettivo ma anche singolarmente; non nascondo che mi piacerebbe far prendere pochi gol al mio Bari».

Un obiettivo chiaro: «Il mio obiettivo personale è di tornare a giocare in A, cercherò di farlo con il Bari quest’anno. Ma spero anche il Palermo faccia il massimo» ha aggiunto, ricordando che il cartellino è di proprietà del club rosanero.

Poi lo sguardo alla sfida di Coppa Italia Frecciarossa contro il Milan: «Serviranno corsa, volontà, stare in campo con umiltà per aggredire ogni pallone. Il Milan ha tanti campioni, Leao è un punto di riferimento per loro, cercheremo di fare il massimo per fermarlo. Ci sarà uno stadio gremito, è una cosa bella che ci deve rendere orgogliosi, e faremo il massimo per i 5mila baresi che verranno a vederci».