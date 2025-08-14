Corriere dello Sport: “Empoli scatenato. Intrigo Klinsmann per il Palermo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

L’Avellino continua a lavorare per completare il pacchetto difensivo. Come riportano Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, i nomi caldi sono lo svincolato Federico Barba (31), Andrei Coubis (21) del Milan, Massimiliano Mangraviti (27) del Cesena, Stipe Vulikic (24) della Sampdoria e Christos Alexiou (20) dell’Inter Under 23.

Sul fronte uscite, sono ai dettagli le cessioni di Damiano Cancellieri (24) al Gubbio, Marco Toscano (28) alla Casertana e Paolo Frascatore (33) al Crotone. Il portiere Leonardo Marson (27) piace a Cerignola, Ravenna e Casertana, mentre l’attaccante Gabriele Gori (26) attende un’offerta dalla Serie B, rallentando i movimenti di Ascoli e Union Brescia. Daishawn Redan (24) cerca invece una sistemazione all’estero. Su Michele Rocca (29) ci sono Vicenza, Cerignola e Campobasso.

Ufficiale il prestito dell’esterno Alessio Cacciamani (19) dal Torino alla Juve Stabia. I campani seguono anche Giovanni Corradini (22) della Triestina e, in caso di mancato arrivo di Omar Correia (25) – insidiato dal Monza –, potrebbero accelerare per il centrocampista.

Intrigo Klinsmann – Come evidenzia il Corriere dello Sport, il portiere Jonathan Klinsmann (28) resta per ora a Cesena, nonostante le insistenze del Palermo. Ufficiale la cessione di Antonio David (20) all’Inter U23 in prestito con diritto di opzione. L’attaccante Marco Olivieri (26) sarà liberato lunedì dal collegio arbitrale e firmerà con i romagnoli. Obiettivi: Michele Castagnetti (35) della Cremonese e Vittorio Magni (19) del Milan U23. In uscita Roberto Ogunseye (30) e Bastoni. La Reggiana tratta con la Cremonese per Frank Tsadjout (26) e segue Filippo Missori (21) del Sassuolo.

Venezia, tre colpi – Triplo innesto per i lagunari: ufficiale Michael Venturi (26) dal Cosenza a titolo definitivo fino al 2028, mentre sono in chiusura le trattative per Alessandro Pietrelli (22) e il francese Antoine Hainaut (23) dal Parma.

Catanzaro in azione – Mister Aquilani valuta tutti in vista dell’esordio ufficiale di domani a Sassuolo. Come riportano Pescatore e Talarico, l’attaccante Tommaso Biasci (30) potrebbe lasciare in caso di scarso impiego: il Benevento è l’unica squadra ad aver fatto un’offerta. Per il centrocampo, obiettivi Simone Bastoni (28) del Cesena, Alessandro Bianco (22) della Fiorentina e lo stesso Corradini (22) dello Spezia.

Altri movimenti – La Carrarese prende dalla Lazio Fabio Andrea Ruggeri (20), ex Salernitana, con contratto triennale. In casa Empoli è stato presentato Salvatore Elia (26), mentre si lavora per Marco Nasti (21), Simone Pafundi (19) dall’Udinese e Alessandro Arena (25) dal Pisa.