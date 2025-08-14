Corriere dello Sport: “Leoni al Liverpool per 31 milioni più bonus. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Come riportano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Giovanni Leoni (18) è ufficialmente un giocatore del Liverpool. Dopo l’accordo trovato nei giorni scorsi tra il difensore e il club inglese, le due società hanno definito l’intesa sulla base di 31 milioni di euro, più 4 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Ieri è avvenuto lo scambio dei documenti e sono state fissate le visite mediche. «La stretta di mano con il giovane centrale è stata immediata, convinta», scrive il Corriere dello Sport, sottolineando come la stima di Arne Slot (46) abbia giocato un ruolo decisivo. I Reds hanno voluto assicurarsi subito il giocatore, scartando l’ipotesi di lasciarlo un anno in prestito al Parma, come invece auspicava il club emiliano.

Nuovo colpo per il Parma – Intanto, i ducali hanno chiuso per Matija Frigan (22), attaccante croato valutato circa 10 milioni di euro. Punta centrale capace di adattarsi anche sulle corsie esterne, Frigan è stato scelto per la sua duttilità.

Cremonese scatenata – La società lombarda è vicina a Youssef Maleh (26) del Lecce e ha già ufficializzato l’arrivo del portiere Marco Silvestri (34), svincolato dopo l’Udinese. Proprio i friulani hanno ceduto Lautaro Giannetti (31) all’Antalyaspor. «Se un giorno riuscirò a recuperare, giocherò per l’Udinese», ha dichiarato Gerard Deulofeu (31).

Movimenti in difesa – Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, il Lecce cerca un marcatore esperto: il belga Zeno Van den Bosch (21) dell’Anversa è il profilo preferito, ma la concorrenza del Borussia Mönchengladbach è forte. La Roma valuta l’uscita di Marash Kumbulla (25), che dopo il prestito all’Espanyol gradirebbe restare in Spagna, pur avendo estimatori anche in Italia come Cagliari e Verona.

L’attacco del Lecce – Tiene banco il futuro di Nikola Krstovic (25). Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha aperto alla cessione per un’offerta da 25 milioni con bonus, vista la volontà del montenegrino di giocare in una big. Per il sostituto, Pantaleo Corvino guarda in Svizzera: nel mirino lo spagnolo Kevin Carlos (24) del Basilea e il francese Willem Geubbels (23) del San Gallo.